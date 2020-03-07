طقس السبت.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ التي تحد من مدي الرؤية الأفقية على معظم أنحاء المملكة، يوم غد السبت.
وعبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، ووفق بيان الهيئة فإن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية سوف يستمر على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك القصيم، الرياض، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
ولفتت الهيئة إلى أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين .
وعلى الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غداً السبت:
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