وزارة الصحة: لم نسجِّل حالات كورونا جديدة.. والشائعات نتتبَّع مصادرها ونتعامل معها وفق القانون

نفت وزارة الصحة صحة ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات، والتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

وعبر حسابه الرسمي، قال متحدث الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي: تم رصد شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، ونؤكد أنها غير صحيحة.

وأضاف المتحدث: إن فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن عن النتائج بشكل رسمي، ولم تسجل حالات إضافية على الخمس حالات المعلنة سابقًا، مؤكدًا أنه «سيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين».

اقرأ أيضًا:

Advertisements

كورونا ينهي حياة سفير إيران السابق بسوريا.. ويغزو 3 دول جديدة

بالفيديو.. الخارجية تحذر من السفر إلى إيران: خطر صحي ومخالفة يعاقب عليها القانون