بالفيديو .. أمير عسير يقرر منع أي جهة من جمع أموال من المواطنين خارج لجان الإصلاح

أطلق أمير منطقة عسير تركي بن طلال، تحذيرًا شديد اللهجة لكل من يقوم بجمع الأموال من المواطنين، خارج إطار لجان الإصلاح التي تعمل تحت إدارته، متوعدًا المخالفين بإحالتهم للنيابة.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير تركي وهو يتحدث خلال اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي يوم أمس، قائلًا: «لقد أصدرت قرارًا يمنع من الآن فصاعدًا أي جهة، من جمع الأموال خارج لجان الإصلاح، التي تعمل تحت أمري في منطقة عسير ».

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى حماية الفقراء والمساكين من جامعي الأموال دون وجه حق.

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ووجّه أمير المنطقة تساؤلات لجامعي الأموال دون سند من القانون، قائلًا: «أين المروءة.. كيف تكسب وتربح وتبني بيتك من أموال عجائز مساكين؟!».

وتوعد الأمير المخالفين قائلا: «إذا تبين لي من الآن فصاعدًا، أن شخًصا يسعى لإرهاق الناس بجمع الأموال دون أمري سأحيله إلى النيابة العامة ليحصل على الجزاء المناسب،».

فيما خاطب الحضور قائلا: «أنتم تعرفون.. عندما أقول ما قبل اليوم، فأنا أعني ما أقول، وأنتم تفهمون». في إشارة إلى أنه لا تهاون في حق المواطنين.