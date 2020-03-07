الجهات الأمنية تطيح بمقيم يمني وضع صورة الحوثي على عملة سعودية

أطاحت الجهات الأمنية بمقيم يحمل الجنسية اليمنية، عقب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على العملة السعودية.
وقالت أمانة جدة، عبر تويتر: «ضبطت الجهات الأمنية بجدة مقيمًا من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي».
وأكدت الأمانة أنه تمت إحالة هذا الشخص إلى جهة الاختصاص؛ لتطبيق العقوبات بحقه.
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