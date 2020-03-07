حملات تفتيشية تطيح بـ56 وافدًا مخالفًا لنظام الإقامة بالرياض

واصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها لتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل.

وأوضح مدير التفتيش بدر العتيبي، أنه بالمشاركة مع شرطة منطقة الرياض، وبلدية النسيم، نفذ فرع «وزارة الموارد البشرية» خلال هذا الاسبوع حملات كبرى تم خلالها ضبط 8 مخالفات لنظام العمل، واغلاق 15 محلًا مخالفًا.

وأسفرت حملة «نشاط النقليات» عن ضبط 3 مخالفات، والقبض على 56 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل بمهن سائق خاص، وعامل منزلي، وتم حيالهم اتخاذ الإجراءات الرسمية.

وأكد مدير عام مكتب الموارد والتنمية بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملات المشتركة تُعد امتدادًا للحملات التفتيشية المنفذة على كل المنشآت في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها.

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وأشار عسيري إلى أن هذه الحملات ستعقبها حملات مماثلة بلا توقف، بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد عسيري على أنه وفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفرادًا.

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