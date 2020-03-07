شرطة المنطقة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي ارتكب أكثر من 96 حادثة نشل وسرقة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكُّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة من الوافدين)، أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والرابع.
وأضاف المتحدث أن عملية القبض على أعضاء التشكيل العصابي جاءت بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام. وقد أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل؛ حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.
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