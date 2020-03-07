وانتهجت الوكالة في عملها إلى عدد من الإجراءات الوقائية والإجرائية للمحافظة على صحة وسلامة المصلين وزوار المسجد النبوي.
حيث أوضح المتحدث الرسمي للوكالة جمعان العسيري أن الوكالة من خلال تعزيز إجراءاتها في عدد من الجوانب منها:
تكثيف البرامج التنظيف والتعقيم لمرافق المسجد للأرضيات والسجاد
مضاعفة برامج التنظيف والتعقيم لمرافق المسجد ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات
تهيئة الممرات وجعلها سالكة لتسهيل وصول المسعفين لحالات الطارئة
تجديد التهوية في المسجد النبوي بشكل مستمر من خلال فتح القباب داخل المسجد وإغلاق المظلات بالساحة
تغيير فلاتر التكيف داخل المسجد النبوي بشكل مكثف لحمايتها من أي فيروسات
العناية بماء زمزم حتى وصوله للمسجد النبوي وتعقييم الحافظات ورفع كاسات زمزم بعد الاستخدام
العناية بالعاملين والتأكد من سلامتهم صحيا وإلزامهم باستخدام القفازات والكمامات أثناء العمل
إقامة برامج لتثقيف الصحي للعاملين في المسجد النبوي بالتنسيق مع وزارة الصحة
تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة
نشر محتوى إرشادي وتوعوي على شاشات الوكالة بساحة ومواقف المسجد النبوي.
كانت هذه تفاصيل خبر مضاعفة برامج التنظيف والتعقيم لمرافق المسجد النبوي ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.