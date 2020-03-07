عاجل-المقطع المتداول لكهف أم الجرسان حريق في مخلفات حيوانية

وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني، إن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنه من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي. وأضاف الجهني، إنه سبق وتم مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع. وأشار إلى أنه قد تم وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية بتاريخ 15 ربيع الآخر 1441، وثبت أنها مخلفات حيوانية.
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