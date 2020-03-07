عاجل-المقطع المتداول لكهف أم الجرسان حريق في مخلفات حيوانية

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في يوم الجمعة الموافق 12 رجب 1441، الموافق 6 مارس 2020، والذي يظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان، أنه تم إرسال فرقة إطفاء إلى الموقع (كهف أم الجرسان) 40 كم شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر.

وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني، إن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنه من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي. وأضاف الجهني، إنه سبق وتم مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع. وأشار إلى أنه قد تم وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية بتاريخ 15 ربيع الآخر 1441، وثبت أنها مخلفات حيوانية.