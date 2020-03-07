السعودية اليوم / سفارة المملكة بواشنطن تحتفي باليوم العالمي للمرأة



واشنطن 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

تحتفي سفارة المملكة العربية

وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، بهذه المناسبة, عن خالص تقديرها وامتنانها لجميع النساء العاملات في سفارة المملكة بواشنطن، نظير تفانيهن في العمل، وإسهامهن في الارتقاء وسرد الواقع الحقيقي لمشاركة المراة في نسيج المجتمع.

وقالت سموها: إن مملكتنا الغالية تعمل أكثر من أي وقت مضى لتمكين المرأة، داعيةً زميلاتها بالسفارة، للمضي قدماً نحو تحقيق أحلامهن، واستغلال هذا اليوم العالمي لمساعدة النساء الأخريات في تعزيز دور المرأة في تشكيل المستقبل.

ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، لتكريم المرأة، والاحتفاء بإنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وفي ذات السياق تسلط السفارة الضوء على الدور الرئيس للمرأة السعودية في بناء المجتمع ونهضته منذ تأسيس المملكة على يد المغفور الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، وحتى عهدنا الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير

// انتهى //

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واشنطن 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واستحتفي سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن،الاثنين القادم، باليوم العالمي للمرأة، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز بمقر السفارة في العاصمة واشنطن.وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، بهذه المناسبة, عن خالص تقديرها وامتنانها لجميع النساء العاملات في سفارة المملكة بواشنطن، نظير تفانيهن في العمل، وإسهامهن في الارتقاء وسرد الواقع الحقيقي لمشاركة المراة في نسيج المجتمع.وقالت سموها: إن مملكتنا الغالية تعمل أكثر من أي وقت مضى لتمكين المرأة، داعيةً زميلاتها بالسفارة، للمضي قدماً نحو تحقيق أحلامهن، واستغلال هذا اليوم العالمي لمساعدة النساء الأخريات في تعزيز دور المرأة في تشكيل المستقبل.ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، لتكريم المرأة، والاحتفاء بإنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.وفي ذات السياق تسلط السفارة الضوء على الدور الرئيس للمرأة السعودية في بناء المجتمع ونهضته منذ تأسيس المملكة على يد المغفور الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، وحتى عهدنا الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - وما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف وخطط تسهم في استمرار عطاء المرأة وإبداعها وتميزها وتفردها.// انتهى //04:34ت م0173

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