السعودية اليوم / مجلس الوزراء الكويتي يوقف الطيران مع سبع دول ويمنع دخول القادمين منها بسبب كورونا



الكويت 11رجب 1441 هـ الموافق 06مارس 2020 م واس

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي مساء اليوم الجمعة وقف حركة الطيران مع سبع دول لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فقد تقرر وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى (بنغلاديش- الفلبين- الهند- سريلانكا- سوريا- لبنان- مصر) لمدة أسبوع.

وبحسب البيان سيمنع دخول القادمين إلى البلاد - من أي جنسية - من حملة الإقامات الصالحة أو سمات الدخول السابقة وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين على أن يسمح لمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة.

وقد أكد مجلس الوزراء الكويتي في البيان أن كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون إلى البلاد من المقيمين فيها أو زائريها ولا تستهدف أفرادا ولا فئة ولاجنسية ولا دول مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديرا لخطورة الوباء.

وتأتي هذه الخطوة إلحاقا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور الوباء والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من (الصين- هونغ كونغ - إيران- كوريا الجنوبية- تايلاند- إيطاليا- سنغافورة- اليابان- العراق).

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04:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.