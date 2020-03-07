

أبوظبي 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية تبلغ إحداهما من العمر 38 عامًا والثانية لطفل يبلغ من العمر 10 وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم عن رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.

// انتهى //

01:12ت م

0167





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تعلن عن حالتي شفاء جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.