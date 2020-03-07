السعودية | شاهد.. رصد تصاعد الأبخرة البركانية والنيران من فوهة أم جرسان شمال المدينة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:01 صباحًا, 7 مارس 2020 م المناطق - الرياض أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرصد فيه أبخرة بركانية متصاعدة من داخل كهف “أم جرسان” الواقع سمال من المدينة المنورة.

ورغم تداول هذا المقطع إلا أنه لم يصدر حتى الساعة أي توضيح من الجهات الرسمية.

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