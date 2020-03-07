، شاهد: حادث سير لفريق الاتحاد للطائرة.. ونقل اثنين للمستشفى ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الرياضة اطمأن عليهم وأعلن تكفله بالعلاج

تعرَّضت بعثة فريق الاتحاد للكرة الطائرة لدرجة الشباب لحادث انقلاب في "ملحة" على طريق سبت العلايا - بيشة.

وجاء الحادث -بحسب بيان نادي الاتحاد- أثناء عودة الفريق إلى مقر إقامته بعد مواجهته فريق الزيتون ظُهر الجمعة.

وعلمت "الخليج 365" بأنه تم نقل اثنين من الأعضاء إلى أحد مستشفيات بيشة لتعرضهما لإصابات من جراء الحادث، وُصفت بالطفيفة.

من جانبه، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي اتصالاً هاتفيًّا من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اطمأن خلاله على سلامة لاعبي فريق الكرة الطائرة لدرجة الشباب، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا تكفُّل الوزارة بالتكاليف العلاجية كافة للمتضررين من الحادث.

وثمَّن رئيس نادي الاتحاد هذه الوقفة غير المستغربة من وزير الرياضة، التي تعكس اهتمامه بكل ما يخدم شباب الوطن من خلال القطاع الرياضي.

وزير الرياضة الاتحاد