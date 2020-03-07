، شاهد: حادث سير لفريق الاتحاد للطائرة.. ونقل اثنين للمستشفى ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تعرَّضت بعثة فريق الاتحاد للكرة الطائرة لدرجة الشباب لحادث انقلاب في "ملحة" على طريق سبت العلايا - بيشة.
وجاء الحادث -بحسب بيان نادي الاتحاد- أثناء عودة الفريق إلى مقر إقامته بعد مواجهته فريق الزيتون ظُهر الجمعة.
وعلمت "الخليج 365" بأنه تم نقل اثنين من الأعضاء إلى أحد مستشفيات بيشة لتعرضهما لإصابات من جراء الحادث، وُصفت بالطفيفة.
من جانبه، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي اتصالاً هاتفيًّا من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اطمأن خلاله على سلامة لاعبي فريق الكرة الطائرة لدرجة الشباب، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا تكفُّل الوزارة بالتكاليف العلاجية كافة للمتضررين من الحادث.
وثمَّن رئيس نادي الاتحاد هذه الوقفة غير المستغربة من وزير الرياضة، التي تعكس اهتمامه بكل ما يخدم شباب الوطن من خلال القطاع الرياضي.
وزير الرياضة الاتحاد
شاهد: حادث سير لفريق الاتحاد للطائرة.. ونقل اثنين للمستشفىسويد الحارثي الخليج 365 2020-03-07
تعرَّضت بعثة فريق الاتحاد للكرة الطائرة لدرجة الشباب لحادث انقلاب في "ملحة" على طريق سبت العلايا - بيشة.
وجاء الحادث -بحسب بيان نادي الاتحاد- أثناء عودة الفريق إلى مقر إقامته بعد مواجهته فريق الزيتون ظُهر الجمعة.
وعلمت "الخليج 365" بأنه تم نقل اثنين من الأعضاء إلى أحد مستشفيات بيشة لتعرضهما لإصابات من جراء الحادث، وُصفت بالطفيفة.
من جانبه، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي اتصالاً هاتفيًّا من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اطمأن خلاله على سلامة لاعبي فريق الكرة الطائرة لدرجة الشباب، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا تكفُّل الوزارة بالتكاليف العلاجية كافة للمتضررين من الحادث.
وثمَّن رئيس نادي الاتحاد هذه الوقفة غير المستغربة من وزير الرياضة، التي تعكس اهتمامه بكل ما يخدم شباب الوطن من خلال القطاع الرياضي.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
12:12 AM
وزير الرياضة اطمأن عليهم وأعلن تكفله بالعلاج
تعرَّضت بعثة فريق الاتحاد للكرة الطائرة لدرجة الشباب لحادث انقلاب في "ملحة" على طريق سبت العلايا - بيشة.
وجاء الحادث -بحسب بيان نادي الاتحاد- أثناء عودة الفريق إلى مقر إقامته بعد مواجهته فريق الزيتون ظُهر الجمعة.
وعلمت "الخليج 365" بأنه تم نقل اثنين من الأعضاء إلى أحد مستشفيات بيشة لتعرضهما لإصابات من جراء الحادث، وُصفت بالطفيفة.
من جانبه، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي اتصالاً هاتفيًّا من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اطمأن خلاله على سلامة لاعبي فريق الكرة الطائرة لدرجة الشباب، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدًا تكفُّل الوزارة بالتكاليف العلاجية كافة للمتضررين من الحادث.
وثمَّن رئيس نادي الاتحاد هذه الوقفة غير المستغربة من وزير الرياضة، التي تعكس اهتمامه بكل ما يخدم شباب الوطن من خلال القطاع الرياضي.
، شاهد: حادث سير لفريق الاتحاد للطائرة.. ونقل اثنين للمستشفى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: حادث سير لفريق الاتحاد للطائرة.. ونقل اثنين للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.