

المدينة المنورة 11 رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م واس

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة في بيان لها حول مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان، بأنه تمت مباشرة فرقة إطفاء إلى الموقع ( كهف أم الجرسان ) 40 كيلو شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر.

وقال المتحدث الإعلامي بمدني المدينة المنورة " إن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي، حيث سبق وأن تمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع، مبيناً أنه سبق وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية في تاريخ 15 / 4 / 1441 هـ وثبت لها أنها مخلفات حيوانية.

// انتهى //

02:02ت م

0169





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة : النار والأدخنة في كهف أم الجرسان سببها مخلفات حيوانية مطمورة أشعلت بمصدر خارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.