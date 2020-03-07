السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 639



برلين 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة برلين مساء اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 639 شخصًا.

وكان المعهد تحدث ظهر اليوم عن أكثر من 500 مصاب، وقال " إن الفيروس ثبت وجود الإصابة به في جميع الولايات الألمانية ما عدا ولاية سكسونيا أنهالت.

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