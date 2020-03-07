السعودية اليوم / بلجيكا تؤكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بأكثر من الضعف إلى 109



بروكسل 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة البلجيكية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بأكثر من الضعف وبلغت 109.

وقالت الوزارة في بيان " إنه تم فحص 441 شخصًا اليوم وُجد بينهم 59 حالة إصابة مؤكدة معظمم لأشخاص سافروا إلى إيطاليا".

وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة كان معظمها إما بين أفراد العائلة أو مخالطة أشخاص زاروا إيطاليا، مشيرة إلى أنها تتوقع على الأرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

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