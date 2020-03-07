السعودية اليوم / اختتام أعمال منتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية في السنغال



داكار 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

‏اختتمت في العاصمة السنغالية داكار اليوم، أعمال منتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية، بتوصيات مهمة تركزت على أهمية منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة الجامعة للأمة الإسلامية ودولها والمؤسسات الضخمة والعريقة التابعة لها، وعدم إعطاء الفرصة للتقليل منها أو السماح بإنشاء كيانات أخرى منافسة تسعى للنيل منها.

من جهة أخرى، أيّد البيان الصادر على الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية

وانطلقت أعمال المنتدى أمس، في مركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات بداكار، تحت رعاية فخامة الرئيس السنغالي، ماكي سا وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، وعددًا من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى داكار.

// انتهى //

23:38ت م

0159



داكار 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس‏اختتمت في العاصمة السنغالية داكار اليوم، أعمال منتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية، بتوصيات مهمة تركزت على أهمية منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة الجامعة للأمة الإسلامية ودولها والمؤسسات الضخمة والعريقة التابعة لها، وعدم إعطاء الفرصة للتقليل منها أو السماح بإنشاء كيانات أخرى منافسة تسعى للنيل منها.من جهة أخرى، أيّد البيان الصادر على الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بتعليق تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا للحفاظ على صحة المسلمين الزائرين، ووصفته بالقرار الحكيم.وانطلقت أعمال المنتدى أمس، في مركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات بداكار، تحت رعاية فخامة الرئيس السنغالي، ماكي سا وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، وعددًا من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى داكار.// انتهى //23:38ت م0159

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