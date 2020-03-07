السعودية تدين التفجير الإرهابي في تونس

الجمعة 6 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعربت السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانتها التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس، والذي راح ضحيته رجل أمن تونسي، مؤكدة تضامنها مع الجمهورية التونسية في مواجهة العنف والإرهاب.



وجاء في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للخارجية السعودية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين".

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وجددت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وعلى وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية، في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وأعلن التلفزيون الرسمي في تونس، اليوم، مقتل عنصرين إرهابيين في تفجير انتحاري قرب مقر السفارة الأمريكية، إضافة إلى وفاة رجل أمن تونسي وإصابة عدد آخر بجروح.

ووقع التفجير الإرهابي بالقرب من مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة البحيرة على طريق الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

واستخدم الإرهابيان دراجة نارية لتنفيذ مخططهما، وتضررت سيارة شرطة تونسية نتيجة الانفجار.

وأغلقت قوات الأمن الطرق حول المنشآت في بعض أنحاء العاصمة، كما جرى إغلاق أو إخلاء مقرات بعض المؤسسات الدولية.