شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وسفلتة شارع 4 بـ«عمال الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية الخبر العمل على إعادة تأهيل وسفلتة شارع 4 بحي مدينة العمال من تقاطعه مع شارع الملك عبدالعزيز وصولا لشارع الأمير مقرن، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتطوير، التي تقوم بها في مختلف أحياء الخبر.

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