شكرا لقرائتكم خبر عن 100 رحالة يتنقلون بين معالم الأحساء السياحية والتراثية والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت مجالس الأحساء الأسرية أول أمس 100 عضو من فريق «رحالة الجزيرة العربية» وشمل البرنامج جولة تعريفية عبر معالم الأحساء السياحية والتراثية، والتعرّف على تاريخ وحضارة الأحساء ومقوماتها ومواردها الاقتصادية، وذلك باستضافة غرفة الأحساء.

وشملت الرحلة زيارة العديد من المجالس ووقفوا من خلالها على عادات الأسر الأحسائية في الاجتماع الأسري والترابط، وتعرفوا على أهم الملامح التاريخية للأحساء قديماً.

فيما واصل الفريق جولته السياحية لسوق القيصرية التاريخي، متجولين بين ممراته التراثية، ودكاكينه الطينية القديمة، مبدين إعجابهم بالقطع التراثية والأدوات الشعبية والفخاريات وبعض الأكلات الشعبية، والمحاصيل الزراعية المحلية والشتلات والبذور بأنواعها.

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وقال الرحالة براك الحميد: «الأحساء سر جمالها بطيبة أهلها، وبساطتهم وكرمهم وتنوع السياحة وقربها من مدن الشرقية ودول الخليج، هنيئاً لنا بواحتنا الغناء».

فيما نوه الرحالة الدكتور فهد الحسين، بأن الأحساء تعتبر من الأماكن التراثية، التي تستحق كل الاهتمام، فهناك إرث حضاري وتاريخي، وهي واجهة محبي الاكتشاف والاطلاع لجميع الرحالة.

وأشار مؤسس مجموعة رحالة الجزيرة العربية وائل الدغفق إلى أن المجموعة تعد من أوائل المجاميع بالمملكة، التي تضم مجموعة من الرحّالة ومحبي السفر، وذات رسالة ورؤية مفادها نقل خبرات الرحّالة القدامى على شكل رحلات مدونة ورحلات واقعية داخل وخارج المملكة، ونقل أدب الرحلات كتابة وواقعاً للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف والقنوات الفضائية.