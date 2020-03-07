شكرا لقرائتكم خبر عن 27 موظفا بالمدارس في «إعداد العروض» والان نبدء بالتفاصيل

شارك 27 موظفا إداريا من مختلف مدارس شرق الدمام بنين في برنامج «التلخيص وإعداد العروض الإدارية»، الذي أقيم في مدرسة متوسطة أبو عبيدة بالدمام. وألقى الدورة المساعد للخدمات المساندة بشرق الدمام عبدالسلام الدروره، وشهدت تفاعلا لافتا من المشاركين.

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