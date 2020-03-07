شكرا لقرائتكم خبر عن 85 قيادة تبحث دورها في «تحسين نواتج التعلم» والان نبدء بالتفاصيل

عقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان أمس الأول ملتقى حواريا مع القيادات التربوية بقطاع التعليم بمحافظة الجبيل، تحت عنوان «دور القيادة التربوية في تحسين نواتج التعلم» بحضور أكثر من 85 قيادة تعليمية في المحافظة، وذلك بمقر مدرسة تبوك الابتدائية.

ورحب مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني بمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية وبقادة المدارس والمشرفين التربويين، وأكد أن لقاء مدير تعليم الشرقية مع القيادات التعليمية دليل على أهمية ما تحظى به المنطقة ويحظى به التعليم لدى مسؤولي الوزارة. وأثنى د. الشلعان خلال اللقاء على الجهود المباركة في الميدان التربوي على كافة الأصعدة، وأضاف: إن قائد المدرسة هو اللاعب الأساسي والمحرك في نجاح العملية التعليمية والنظام التعليمي بوجه عام، كما أكد أن دور المعلم الرئيسي يتبع خط القيادة التعليمية.

وأشار د. الشلعان إلى أن تحسين نواتج التعلم هو الهدف الرئيس، الذي يسعى النظام التعليمي لتحقيقه، مشيراً إلى دور قائد المدرسة في تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب. بعدها قُدمت عدد من أوراق العمل في الملتقى تطرقت إلى جهود مكتب تعليم الجبيل في «نواتج التعلم»، وأدلة الإشراف، كما تم عرض لإحدى مبادرات تعليم الجبيل بعنوان «الأنامل الذهبية».

يشار إلى أن مدير تعليم الشرقية عقد ملتقى آخر بالقائدات التعليمية في مدرسة المتوسطة السادسة تحت قيادة التربوية عائشة الحجي، واختتمت الزيارة بشكر الحضور من القيادات التعليمية.