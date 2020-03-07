شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجبيل ينوه برعاية أمير الشرقية ونائبه لقطاع التعليم والان نبدء بالتفاصيل
ونوّه محافظ الجبيل خلال اللقاء، بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية «يحفظهما الله»، من رعاية واهتمام للقطاع التعليمي بالمنطقة، وحرص سموهما على دعم مشاريع التعليم بمحافظة الجبيل؛ مما أسهم في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.
وأشاد العسكر بدور مكتب تعليم الجبيل، وما يحققه من جهود في سبيل ازدهار النظام التعليمي، وتحسين أداء البيئة التعليمية، وتبنّي العديد من المبادرات، التي أثمرت في دعم الخطط التطويرية للمكتب، وتحسين نتائج التعليم بالمحافظة.
من جانبه، أشار الدكتور ناصر الشلعان خلال اللقاء، إلى وجود عمل منظم وتقييم ودعم لكثير من المشاريع التعليمية بالمنطقة، وإسنادها لشركات تطوير؛ مما يعزز كفاءة الأداء التعليمي، ويدعم جهود إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لتحقيق جودة الأداء والتميّز.
وأجرى الدكتور الشلعان خلال زيارته لمحافظة الجبيل، جولة على عددٍ من مشاريع التعليم بالمحافظة، كما التقى بالقيادات التعليمية في مكتب تعليم الجبيل.
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