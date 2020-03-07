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حضور إعلامي بمشروع حماية البيئة

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شهد المشروع الوطني لحماية البيئة، الذي تنظمه مفوضية بلدية الخبر الكشفية بتعليم الخبر بالتعاون مع بلدية الخبر حضورا إعلاميا واهتماما من عدد من الجهات.

وكانت مفوضية الخبر الكشفية قد دشنت مؤخرا، المشروع الوطني لحماية البيئة والنظافة في المرحلة الثانية عشرة برعاية مدير مكتب تعليم الخبر، وشارك الكشافة خلال المشروع في نظافة العديد من المواقع وسط تفاعل لافت بينهم بهدف نظافة البيئة من الملوثات.

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