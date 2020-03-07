شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرة امشِ 30» تنتقل إلى الظهران والان نبدء بالتفاصيل
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قد دشن بمكتبه بديوان الإمارة مؤخرًا، المشروع الوطني للمشي «امشِ 30»، الذي تنظمه وزارة الصحة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د. إبراهيم العريفي، وشركاء الحملة.
ونوّه سموه بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف ومبادرات لتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع الممارسات الصحية، ومنها رياضة المشي، التي أثبتت الدراسات الدور المهم لها في الحفاظ على صحة الإنسان، وتجنيبه الكثير من الأمراض لا سيما المزمنة.
وأكد سمو أمير المنطقة أهمية العمل المشترك مع مختلف الجهات؛ من أجل تعزيز ثقافة المشي، وتهيئة الأماكن العامة لهذه الرياضة، وتوفير الأركان التوعوية بالممارسة الصحيحة للمشي، والالتزام بالتعليمات الطبية.
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