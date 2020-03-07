شكرا لقرائتكم خبر عن 15ألف زائر يتوافدون على ختام «عالمي الدفاع المدني» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس الأول فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولاً»، الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في معارض الظهران الدولية «إكسبو»، برعاية أمير المنطقة الشرقية وشهد حضور أكثر من 15 ألف زائر وزائرة من كافة أفراد المجتمع، سواء طلاب وطالبات أو العائلات خلال 5 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أن المعرض تضمن مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، واشتمل على ركن لتعليم استخدام الطفاية، وركن «عيش تجربة الأبطال» أتاحت للزائر ارتداء لبس رجال الإطفاء والتعرف على طرق مكافحة الحريق.

كما اشتملت الفعاليات على رسائل توعوية وتثقيفية ووسائل تدريبية ترفيهية عن السلامة.

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مبيناً توافد أعداد كبيرة من الزوار لخوض تجربة «عيش تجربة الأبطال»، بالإضافة إلى تعلم استخدام الطفاية والاستفادة من الأركان الأخرى، التي فعلت السلامة أولا في المنزل والمجمعات والمباني العالية والمدارس والمدن الترفيهية والألعاب والمصاعد والمسابح وغيرها.

وأشار الشهراني إلى أن الفعالية كانت فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة، وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن المعرض كان يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.

وأكد الشهراني نجاح كل المعارض والفعاليات، التي أقيمت في كافة محافظات المنطقة الشرقية، والتي حظيت بإقبال كثير من الزوار، مشيراً إلى أن الفعاليات لم تقتصر على المعارض، بل كانت هناك زيارة للمدارس والمستشفيات ونشر الرسائل التوعوية في مواقع التجمع والمجمعات التجارية وصالات السينما والمطارات ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات الفضائية والإذاعة.