شكرا لقرائتكم خبر عن «مخلفات حيوانية».. تفاصيل السيطرة على حريق في «أم الجرسان» والان نبدء بالتفاصيل

باشرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أمس، حريقا في كهف أم الجرسان التابع لمركز الثمد بمحافظة خيبر. وقال المتحدث الاعلامي العميد خالد الجهني، ٱن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي. وأشار الى تشكيل لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية بتاريخ ١٤٤١/٤/١٥ هجري وثبت أنها مخلفات حيوانية.

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