شكرا لقرائتكم خبر عن أمر سامي بفتح المطاف لغير المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسحد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين، اعتبارا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك. وأكد "السديس" ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين بالمسجد الحرام، لخدمة مرتاديه.

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