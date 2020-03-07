شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع ووزير خارجية بريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ومستشار سمو وزير الدفاع اللواء م. الركن طلال العتيبي، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع ووزير خارجية بريطانيا
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