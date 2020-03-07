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«العدل» تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيا

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تسلّمت وزارة العدل جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة «أفضل اتصال حكومي» على مستوى العالم العربي، وذلك في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك لتميز إستراتيجيتها الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف. وأقيم حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2020 أول أمس تحت رعاية سمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 متحدثا من المسؤولين والخبراء والمختصين من 16 دولة.

وسلّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد الخميس.

وأكد الخميس أن الرؤية الاتصالية للوزارة هدفت إلى تعزيز وإثراء العلاقة مع المستفيدين من خلال مسارات عدة معرفية وتوعوية وتفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية. وأضاف إن هذه الإستراتيجية تأتي وفقا لتوجيهات وزير العدل الشيخ وليد بن محمد الصمعاني التي تصب في مسار الوزارة التطويري وبما يواكب رؤية المملكة 2030.

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