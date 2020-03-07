شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيا والان نبدء بالتفاصيل
وسلّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد الخميس.
وأكد الخميس أن الرؤية الاتصالية للوزارة هدفت إلى تعزيز وإثراء العلاقة مع المستفيدين من خلال مسارات عدة معرفية وتوعوية وتفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية. وأضاف إن هذه الإستراتيجية تأتي وفقا لتوجيهات وزير العدل الشيخ وليد بن محمد الصمعاني التي تصب في مسار الوزارة التطويري وبما يواكب رؤية المملكة 2030.
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