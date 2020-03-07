شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض الأعمال الإنسانية مع منظمة الحماية المدنية والان نبدء بالتفاصيل

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، مع أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني العقيد بلقاسم كتروسي، الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخدم العمل الإنساني حول العالم. كما جرى خلال اللقاء على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني بالرياض مناقشة الموضوعات الإنسانية والإغاثية المدرجة ضمن أجندة المنتدى.

كما التقى د. الربيعة مع مدير دائرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية د. توماس زاهينسن، وناقش الجانبان عددا من الموضوعات الإغاثية والإنسانية، وكذلك المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في 47 دولة حول العالم. وأبدى زاهينسن إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.