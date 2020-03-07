شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض الأعمال الإنسانية مع منظمة الحماية المدنية والان نبدء بالتفاصيل
كما التقى د. الربيعة مع مدير دائرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية د. توماس زاهينسن، وناقش الجانبان عددا من الموضوعات الإغاثية والإنسانية، وكذلك المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في 47 دولة حول العالم. وأبدى زاهينسن إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض الأعمال الإنسانية مع منظمة الحماية المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.