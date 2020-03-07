اخبار السعوديه

استعراض الأعمال الإنسانية مع منظمة الحماية المدنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض الأعمال الإنسانية مع منظمة الحماية المدنية والان نبدء بالتفاصيل

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، مع أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني العقيد بلقاسم كتروسي، الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخدم العمل الإنساني حول العالم. كما جرى خلال اللقاء على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني بالرياض مناقشة الموضوعات الإنسانية والإغاثية المدرجة ضمن أجندة المنتدى.

كما التقى د. الربيعة مع مدير دائرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية د. توماس زاهينسن، وناقش الجانبان عددا من الموضوعات الإغاثية والإنسانية، وكذلك المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في 47 دولة حول العالم. وأبدى زاهينسن إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعراض الأعمال الإنسانية مع منظمة الحماية المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا