شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحضر قمة صناعة الدفاع الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

حضر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي أمس جانبا من أعمال قمة صناعة الدفاع الأوروبية في بروكسل، بمشاركة العديد من كبار المسؤولين الأوروبيين وخبراء شؤون صناعات الدفاع من مختلف الدول الأعضاء. وتم خلال أعمال القمة مناقشة الجوانب الدفاعية للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع الناتو، إضافة إلى مناقشة الاستثمار الأوروبي في تقنيات الدفاع وتكنولوجيا الأمن الرقمي.

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