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المملكة تحضر قمة صناعة الدفاع الأوروبية

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حضر المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي أمس جانبا من أعمال قمة صناعة الدفاع الأوروبية في بروكسل، بمشاركة العديد من كبار المسؤولين الأوروبيين وخبراء شؤون صناعات الدفاع من مختلف الدول الأعضاء. وتم خلال أعمال القمة مناقشة الجوانب الدفاعية للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع الناتو، إضافة إلى مناقشة الاستثمار الأوروبي في تقنيات الدفاع وتكنولوجيا الأمن الرقمي.

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