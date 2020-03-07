شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتكليف الجدعان بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط والان نبدء بالتفاصيل
وفيما يلي نص الأمر: «الرقم: أ/ 492 التاريخ: 11-7-1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وبتاريخ 27-8-1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 138 بتاريخ 20-4-1440هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه. ثانيا: يكلف معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».
كما أصدر خادم الحرمين -حفظه الله- أمرا ملكيا بتعيين محمد التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وفيما يلي نصه «الرقم: أ/ 493 التاريخ: 11-7-1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 18-3-1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 14 بتاريخ 3-3-1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».
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