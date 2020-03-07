شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتكليف الجدعان بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعفاء محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتكليف محمد الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية.

وفيما يلي نص الأمر: «الرقم: أ/ 492 التاريخ: 11-7-1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وبتاريخ 27-8-1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 138 بتاريخ 20-4-1440هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه. ثانيا: يكلف معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

كما أصدر خادم الحرمين -حفظه الله- أمرا ملكيا بتعيين محمد التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وفيما يلي نصه «الرقم: أ/ 493 التاريخ: 11-7-1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 18-3-1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 14 بتاريخ 3-3-1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».