مدني المدينة يكشف أسباب أدخنة كهف أم الجرسان

2020-03-07

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أكدت المديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أن الأدخنة المتصاعدة من كهف أم الجرسان هي عبارة عن اشتعال وتصاعد ادخنه من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي .

وأوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني أنه إشارة الى مقطع الفيديو المتداول في يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٢ هجري الموافق ٢٠٢٠/٣/٦ م والذي يظهر فيه إشتعال نار وتصاعد ادخنة من كهف ام الجرسان تود مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إيضاح انه تم مباشرة فرقة إطفاء الى الموقع (كهف ام الجرسان )40كم شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر ،

واصاف الجهني أن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي .

وتابع العميد الجهني أنه سبق أن تم مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع .

وأشار الجهني الى أنه قد تم وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية في تاريخ ١٤٤١/٤/١٥ هجري وثبت أنها مخلفات حيوانية .

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