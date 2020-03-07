اخبار السعوديه

"خالد" ينير منزل الدعجاني

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل "سالم مقبول الدعجاني" بقدوم مولوده الجديد الذي اتفق هو وعائلته على تسميته "خالد"، وذلك في حفل عشاء، حضره الأقارب والأصدقاء.

"الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني" مولوده الجديد، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة.

"خالد" ينير منزل الدعجاني

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-07

احتفل "سالم مقبول الدعجاني" بقدوم مولوده الجديد الذي اتفق هو وعائلته على تسميته "خالد"، وذلك في حفل عشاء، حضره الأقارب والأصدقاء.

"الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني" مولوده الجديد، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة.

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441

01:58 AM

احتفل "سالم مقبول الدعجاني" بقدوم مولوده الجديد الذي اتفق هو وعائلته على تسميته "خالد"، وذلك في حفل عشاء، حضره الأقارب والأصدقاء.

"الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني" مولوده الجديد، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة.

، "خالد" ينير منزل الدعجاني ،
المصدر : الخليج 365

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