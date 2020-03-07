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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية. ويبلغ أحدهما من العمر 38 عامًا، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر 10.
وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة؛ ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.
كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أمس رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.فيروس كورونا الجديد الإمارات
شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد بالإماراتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-07
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية. ويبلغ أحدهما من العمر 38 عامًا، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر 10.
وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة؛ ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.
كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أمس رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:54 AM
من الجنسية الصينية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية. ويبلغ أحدهما من العمر 38 عامًا، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر 10.
وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة؛ ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.
كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أمس رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.
، شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد بالإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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