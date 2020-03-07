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جديد كورونا.. ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا إلى 639

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محمد بن مسعود - الدمام - وفق معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة برلين مساء اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 639 شخصًا.

وكان المعهد تحدث ظهر اليوم عن أكثر من 500 مصاب، وقال " إن الفيروس ثبت وجود الإصابة به في جميع الولايات الألمانية ما عدا ولاية سكسونيا أنهالت.فيروس كورونا الجديد ألمانيا

جديد كورونا.. ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا إلى 639

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-03-07

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة برلين مساء اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 639 شخصًا.

وكان المعهد تحدث ظهر اليوم عن أكثر من 500 مصاب، وقال " إن الفيروس ثبت وجود الإصابة به في جميع الولايات الألمانية ما عدا ولاية سكسونيا أنهالت.

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441

12:29 AM

وفق معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة برلين مساء اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 639 شخصًا.

وكان المعهد تحدث ظهر اليوم عن أكثر من 500 مصاب، وقال " إن الفيروس ثبت وجود الإصابة به في جميع الولايات الألمانية ما عدا ولاية سكسونيا أنهالت.

، جديد كورونا.. ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا إلى 639 ،
المصدر : الخليج 365

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