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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل "سالم مقبول الدعجاني" بقدوم مولوده الجديد الذي اتفق هو وعائلته على تسميته "خالد"، وذلك في حفل عشاء، حضره الأقارب والأصدقاء.
"الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني" مولوده الجديد، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 01:58 AM
احتفل "سالم مقبول الدعجاني" بقدوم مولوده الجديد الذي اتفق هو وعائلته على تسميته "خالد"، وذلك في حفل عشاء، حضره الأقارب والأصدقاء.
"الخليج 365" تبارك لـ"الدعجاني" مولوده الجديد، وتدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة.
، "خالد" ينير منزل الدعجاني ،
المصدر : الخليج 365
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