- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة الليث، عن صدور توجيه من مدير جامعة أم القرى بتأجيل حفل التخرج لهذا العام كإجراء احترازي صحي لسلامة الطلاب والطالبات.
وفي التفاصيل، نوهت الكلية أنه سيتم تعويض الطلبة بالطريقة المناسبة، حيث كانت جامعة أم القرى تعتزم إقامة حفل تخرج غداً الأحد لطلاب وطالبات الكلية الجامعية بالليث وأضم، في قاعة اللؤلؤة بالليث، وعددهم أكثر من 1400 طالب وطالبة، من حملة درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1440 – 1441 هـ.فيروس كورونا الجديد جامعة أم القرى
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 01:54 AM
عددهم 1400 طالب من حملة درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الـ 68
أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة الليث، عن صدور توجيه من مدير جامعة أم القرى بتأجيل حفل التخرج لهذا العام كإجراء احترازي صحي لسلامة الطلاب والطالبات.
وفي التفاصيل، نوهت الكلية أنه سيتم تعويض الطلبة بالطريقة المناسبة، حيث كانت جامعة أم القرى تعتزم إقامة حفل تخرج غداً الأحد لطلاب وطالبات الكلية الجامعية بالليث وأضم، في قاعة اللؤلؤة بالليث، وعددهم أكثر من 1400 طالب وطالبة، من حملة درجة البكالوريوس ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1440 – 1441 هـ.
، احترازياً.. جامعة أم القرى تؤجل حفل تخرج طلاب الكلية الجامعية بالليث ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر احترازياً.. جامعة أم القرى تؤجل حفل تخرج طلاب الكلية الجامعية بالليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.