رابط الاستعلام عن برنامج حساب المواطن الدفعة 28 عن شهر رجب 1441

موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 28، بدء العد التنازلي لصرف الدفعة 28 من برنامج حساب المواطن الذي وفرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية لمواطنيها أصحاب الدخل المنخفض والأكثر احتياجا والأرامل والأيتام والمطلقات، وهذا نوع من أنواع الدعم والمساعدة لتوفير حياة كريمة لهم وسط الغلاء السائر في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

موع صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 28 عن شهر رجب 1441

في العاجة يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين من برنامج حساب المواطن في حساباتهم البنكية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي شهريا، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 28 في يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020، وغالباً يتم تأجيل يوم الإيداع يوما أو تقديمه يوما في حالة إذا وافق يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة.

رابط الاستعلام عن موعد إيداع برنامج حساب المواطن الدفعة 28

يستفيد عدد كبير من المواطنين التي تنطبق عليهم شروط استحقاق برنامج حساب المواطن ومن أهمها أن يكونوا من أصحاب الدخل المنخفض والأسر المحتاجة وأن يكون سعودي الجنسية من الأبوين، ولا يكون مقيمي دار الإيواء والسجون، ويمكن التسجيل للحصول على الدفعات القادمة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص به وأيضاً الاستعلام عن موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 28

فقط على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، وكتابة رقم الحساب والضغط على استعلم.