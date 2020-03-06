السعودية | السفير المعلمي يستقبل مندوبة مملكة السويد لدى الأمم المتحدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:12 مساءً, 6 مارس 2020 م المناطق - واس استقبل معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائمة لمملكة السويد لدى الأمم المتحدة السفيرة آنا كارين إينستروم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة للتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.

كما تم استعراض التحضيرات والجهود الدولية المبذولة بشأن احتفال الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشائها، كون مندوبة السويد هي ضمن الفريق الذي يقود المفاوضات الحكومية الدولية للتوافق على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة سيجري تبنيه في شهر يونيو القادم.

حضر الاستقبال رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.

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