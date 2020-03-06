شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين هجوم كابول: نقف مع أفغانستان ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.
وتقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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