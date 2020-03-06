شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين هجوم كابول: نقف مع أفغانستان ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وتقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.