شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة الحالات الإضافية المصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أنها غير صحيحة، وفحص حالات الإشتباه مستمر، وقال: "نعلن عن النتائج بشكل رسمي، ولم تسجل حالات إضافية على الخمس حالات المعلنة سابقاً".
وأضاف: "سيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين".
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