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«الصحة» تكشف حقيقة الحالات الإضافية المصابة بـ«كورونا»

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نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ما تم تداوله تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأكد أنها غير صحيحة، وفحص حالات الإشتباه مستمر، وقال: "نعلن عن النتائج بشكل رسمي، ولم تسجل حالات إضافية على الخمس حالات المعلنة سابقاً".

وأضاف: "سيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين".

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