2020-03-07

بأمر الملك سلمان .. فتح المطاف لغير المعتمرين اعتبارًا من فجر اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه وحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل

الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

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