الصحة تنفي وجود حالات كورونا جديدة وتتوعد مثيري الشائعات

2020-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت الصحة على أنها لم تسجل حالات إضافية على الخمس حالات المعلنة سابقًا، وسيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أمس: إن الاحترازات بشأن فيروس كورونا مستمرة والإجراءات التي تتم سواءً على المنافذ أو داخل المنشآت الصحية مستمرة وتقويتها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعًا لمعطيات الموقف ومطيات الرصد اليومي سواءً للمخاطر العالمية أو الإقليمية أو المحلية مستمر.

وعن الحالات المعلن عنها للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالمملكة أكد متحدث وزارة الصحة أن الوزارة تواصل جهودها مع الجهات المعنية كافة من أجل الرصد الصحي الفاعل في اكتشاف الحالات، وأنه سيتم دومًا مواصلة العمل لاستكشاف أو رصد حالات الاشتباه، ومن يتم ثبات إصابته سيتم الإعلان عنه وتقديم الرعاية الصحية له.

وشدد الدكتور العبد العالي على ضرورة إفصاح العائدين إلى المملكة عن جهة القدوم عند دخول المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، خاصة من كانوا في مناطق فيها بؤرة انتشار للفيروس، داعيًا المواطنين والمقيمين الذين مروا من منافذ المملكة ولم يفصحوا إلى سرعة التواصل مع المنشآت الصحية أو الرقم 937 ليحموا أنفسهم وأسرهم وذويهم والمحيطين بهم والمجتمع.

ولفت الانتباه إلى أن جميع الحالات الخمس المعلن عن إصابتها بالمملكة بفيروس كورونا المستجد كانت مصدر العدوى فيها من إيران.

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