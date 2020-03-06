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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في كابول

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2020-03-07

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في كابول

أكدت تضامنها مع أفغانستان ووقوفها معها ضد التطرف والعنف

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

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وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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