2020-03-07

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في كابول

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

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وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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