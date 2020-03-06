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كورونا يعلق الأنشطة الرياضية في لبنان

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2020-03-07

كورونا يعلق الأنشطة الرياضية في لبنان

بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، اليوم الجمعة، تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية شهر مارس الجاري؛ كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 18 بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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وجاء في تعميم وزارة الشباب والرياضة: “بناء على التنسيق مع وزارة الصحة العامة تدعو وزارة الشباب والرياضة الاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية إلى تعليق الأنشطة على أنواعها حتى نهاية شهر مارس الجاري”.

ونقلت “فرانس برس” عن بيان الوزارة: “تعتبر وزارة الشباب والرياضة هذا التعميم بمثابة إجراء احترازي يهدف إلى حماية السلامة العامة للشباب والكشافة والرياضيين والمدربين والإداريين والجمهور على السواء، وإلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا، ويتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة في هذا المجال”.

وأضاف البيان: “أما فيما يتعلق بالاستحقاقات الدولية الملزمة، تطلب وزارة الشباب والرياضة تزويدها مسبقًا بالمعلومات اللازمة عن أي بعثة، كي يصار وبالتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لحماية أبنائنا المشاركين في هذه الاستحقاقات، وضمان تأمين وسائل الرعاية لهم”.

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