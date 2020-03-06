15 وفاة في أمريكا بسبب كورونا

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الطبية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 15 حالة.

وقال مركز إيفرجرين هيلث الطبي في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية: إن شخصًا توفي بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض في الولايات المتحدة إلى 15 حالة.

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وقال المركز: إن الولاية أكدت حالة الوفاة رسميًّا، وبالتالي توفي 6 أشخاص على الأقل في منشأة تمريض في كيركلاند بسبب الفيروس.

وسجلت في أراضي الولايات المتحدة، حتى مساء الجمعة الحالي، 267 حالة إصابة جراء النوع الجديد لفيروس كورونا، والذي ينحدر من مدينة ووهان الصينية.

وفي وقت سابق من اليوم وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة انتشار هذه السلالة.

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