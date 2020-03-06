، "الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقط ،

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد غير صحيح.
وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقطعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-06
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد غير صحيح.
وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
11:44 PM
توعَّدت مصادر الشائعات بالملاحقة القانونية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد غير صحيح.
وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.
، "الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقط ،
المصدر : الخليج 365
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