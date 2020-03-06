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أكد خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر تغريدة توعوية، ضرورة توقُّف المصافحة باليد مؤقتًا تفاديًا لنقل العدوى بين الناس.
وقال "النمر": "في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم لعل من المناسب أن يكون السلام بالنظر وليس بالمصافحة (مؤقتًا) تفاديًا لنقل العدوى بين الناس، خاصة في التجمعات العامة، كالمدارس والمولات والإدارات الحكومية والمناسبات الاجتماعية".فيروس كورونا الجديد الدكتور خالد النمر
"النمر": في ظروف انتشار فيروس كورونا "السلام بالنظر" وليس بالمصافحة مؤقتًاهادي العصيمي الخليج 365 2020-03-06
أكد خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر تغريدة توعوية، ضرورة توقُّف المصافحة باليد مؤقتًا تفاديًا لنقل العدوى بين الناس.
وقال "النمر": "في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم لعل من المناسب أن يكون السلام بالنظر وليس بالمصافحة (مؤقتًا) تفاديًا لنقل العدوى بين الناس، خاصة في التجمعات العامة، كالمدارس والمولات والإدارات الحكومية والمناسبات الاجتماعية".
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
11:18 PM
تفاديًا لنقل العدوى بين الناس خاصة في التجمعات العامة
أكد خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر تغريدة توعوية، ضرورة توقُّف المصافحة باليد مؤقتًا تفاديًا لنقل العدوى بين الناس.
وقال "النمر": "في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم لعل من المناسب أن يكون السلام بالنظر وليس بالمصافحة (مؤقتًا) تفاديًا لنقل العدوى بين الناس، خاصة في التجمعات العامة، كالمدارس والمولات والإدارات الحكومية والمناسبات الاجتماعية".
، "النمر": في ظروف انتشار فيروس كورونا "السلام بالنظر" وليس بالمصافحة مؤقتًا ،
المصدر : الخليج 365
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